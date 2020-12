La période des fêtes de fin d’année arrive à grands pas. Normalement, celle-ci est synonyme de rassemblements et d’amusement entre famille et amis. Mais cette année cette période sera triste. En effet, les rassemblements sont interdits.

Cette décision attriste les magasins de déguisements qui normalement font leurs meilleurs chiffres d’affaires durant cette période d’année. Pour le Nouel An, de plus en plus de personnes organisaient des soirées à thème où elles se déguisaient pour faire la fête.

Cependant, "Jour de Fête", un magasin de déguisement et de décoration à Marcinelle peut justement compter sur les décorations de Noel pour sauver ses vendes. "Les personnes ont quand même envie d’avoir une jolie table pour les fêtes de fin d’année même si elles en petit comité. Elles ont envie d’égayé leur intérieur pour mettre du baume au cœur durant cette période morose. Les déguisements pour les adultes ne se vendent pas, en plus le carnaval est annulé, ce qui ne va rien arranger à la chose. C’est une période très difficile pour nous. Mais nous pouvons quand même compter sur les ventes de déguisements pour les enfants qui se font toute l’année", explique la gérant du magasin "Jour de fête" à Marcinelle. Ce magasin a perdu entre 30 et 40% de son chiffre d’affaire depuis le mois de mars.

Cette situation est similaire pour le magasin de Jean-Paul Moreau à Courcelles. Ce gérant à perdu 65% de son chiffre d’affaires. Il a aussi dû mettre son personnel au chômage. "Nous faisons de notre mieux pour survivre. Nous avons de la chance d’avoir un site internet de vente qui marche bien pour les écoles, les collectivités, les associations, etc car ceux-ci n’ont pas de restriction. Et la vente de déguisement pour les enfants marche très bien aussi. D’ailleurs durant Halloween nous n’avons vendu que des déguisements pour les enfants", déclare le gérant.

De plus pour ce dernier, il y a un autre problème qui est celui de la vente de feu d’artifice. "Nous pouvons vendre des feux d’artifice mais les gens ne pourront pas les utiliser. C’est vraiment paradoxal."