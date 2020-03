Un groupe de Carolos fabrique des masques à la chaîne pour le personnel médical.

La solidarité s’organise, petit à petit, partout. C’est beau, et c’est important à souligner dans cette période qui pourrait, pour le même prix, être morose.

C’est une bande d’amis, Carolos, qui a lancé le premier appel. "On n’a rien inventé, bien sûr, mais on voulait aider", explique Lola. "Tout est parti d’un petit SMS groupé pour voir si on ne pouvait pas s’organiser pour fabriquer quelques masques pour nos infirmiers et infirmières."

Et là, les messages de retour ont commencé à pleuvoir : untel a une machine à coudre mais pas le temps, tel autre du fil en trop, machin a des chutes de coton épais, truc sait coudre mais n’a pas de machine… Tout a été consigné dans un fichier Excel. Puis dispatché un peu partout, chez les volontaires, pour fabriquer des masques.

Anne, de Montignies-sur-Sambre, est une infirmière à la retraite : "Je suis personne à risque, je suis confinée à la maison. C’est un peu la débrouille, mais j’aide à récupérer des tissus", nous dit-elle par téléphone. "J’en avais déjà pas mal à la maison, donc j’écoule aussi mon stock : je les lave - avec une lessive écolo à 60 degrés - puis je les repasse au fer très chaud. Ce n’est pas stérile, mais au moins c’est très propre. Puis je les découpe et je les fais parvenir aux gens qui ont des machines à tricoter." Ils viennent de débuter, mais chez Anne le rythme est de cinq à dix masques par jour. "Deux épaisseurs de tissu, même du coton épais, c’est bien, mais ça n’est pas imperméable et il n’y a pas de filtre… Le SPF a publié une directive où ils parlent de mettre des filtres à aspirateurs, à remplacer. On se renseigne pour être sûr que ça vaille la peine, puis on commencera à penser les patrons des masques pour qu’ils puissent accueillir ce filtre. Mon mari est d’ailleurs parti en acheter quelques-uns pour tester."

Les tissus, découpés et prêts à être cousus, sont donc ensuite envoyés aux volontaires qui ont une machine à coudre. Puis sont enfin livrés au personnel médical.

Jennifer est infirmière dans une résidence d’appartements pour personnes âgées, et elle fait des soins à domicile. "Ça nous fait énormément plaisir, ce n’est pas aussi bien que des vrais masques, mais c’est déjà beaucoup mieux que rien. C’est donc une très grande aide pour nous." Le premier lot de masques a été livré au cabinet Grégoire, une association d’infirmières. "On avait quelques réserves, mais là vu la vitesse à laquelle ils disparaissent, on n’était pas loin de la pénurie. Ça l’était, d’ailleurs, chez quelques infirmières…"

Vous aussi, vous pouvez participer. Trouvez du personnel médical qui a besoin de masques artisanaux, et lancez votre propre production, ou contactez Lola pour qu’elle vous inclue à la chaîne carolo, par mail à lola_destercq@live.be