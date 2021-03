L'asbl ARRET (Accueil, Renaissance, Renouveau pour Enfants de Tchernobyl) de Sivry-Rance est active depuis plus de 20 ans dans l'accueil d'enfants. Mais en 2020, impossible d'accueillir, en 2021 c'est déjà annulé aussi. Les membres se sont tournés vers une autre cause: aider le petit Danil, 2 ans et demi , qui souffre d'un cancer rare de l'œil droit.

Retour en arrière: En janvier, le diagnostic tombe. Réthinoblastome, au stade 3. La famille s'est tournée vers l'hôpital de Minsk, qui après plusieurs séances de chimiothérapie sur le petit Danil a fini par recommander un traitement spécialisé à l'hôpital ophtalmique Jules Gonin, en Suisse. Coût du premier traitement: 75.000€. "Il faut savoir que le papa gagne sa vie, 300 euros par mois. La mère est en repos pré-accouchement, elle a dû arrêter de travailler. Ce n'est pas la misère pour la Biélorussie, mais c'est loin de pouvoir payer un traitement coûteux comme celui-là", signale un membre de l'association.

La solidarité s'est assez vite organisée en Biélorussie, et les dons ont permis de financer les soins du petit Danil et lancer la machine pour essayer de le sauver.

Mais ce ne sont pas les seuls coûts : il faut aller jusqu'en Suisse (620€ aller-retour pour le fils et le père), loger le père le temps des soins (131€ la nuit dans une auberge). Ca fait trois mois de salaires qui partent en deux jours: c'est là que l'asbl de Sivry-Rance vient en aide. D'abord pour aider le papa à se situer dans ce pays où il ne parle pas la langue, ensuite pour lui venir en aide dans tous ces frais qui s'accumulent. "Danil en est à sa deuxième chimio, ils repartent le 5 avril prochain."

D'habitude, ARRET organise des levées de fonds avec des soupers, des soirées dansantes et des activités en tous genres. Mais avec la pandémie, impossible. "On essaie donc de mobiliser via les réseaux sociaux et les médias, pour récolter des fonds afin d'aider."

Asbl ARRET (3 rue les Frès, 6470 Rance), compte bancaire BE 41360060033710. Communication: "opération Danil". Dons déductibles à 45% à partir de 40€. L'argent va directement des comptes de l'asbl à l'hôpital suisse, à l'auberge et à la compagnie aérienne.