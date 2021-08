A Charleroi, les spectacles pour seniors ont parfaitement réussi leur come back. L’après-midi de variétés organisée dimanche dernier en plein air au château de Monceau, avec les Alain’s à l’animation, a montré à quel point le public était en attente. Même s’il a fallu se contenter d’une jauge réduite à 200 places en raison des contraintes sanitaires, ce qui a contraint la ville à refuser du monde.

Pour améliorer la programmation des spectacles et ateliers du troisième âge, le président du CPAS Philippe Van Cauwenberghe en charge de la politique des Aînés songe à en transférer la gestion à une asbl paracommunale. Le principe est acquis et validé par le bourgmestre et le collège.

C’est avec une structure existante, la mieux adaptée à l’intégration de ce métier, qu’une proposition sera soumise à l’aval du conseil communal. « D’abord, ce projet présente l’avantage de maintenir ce secteur dans le giron communal. Une privatisation appauvrirait notre expertise. Ensuite, cela va permettre d’améliorer la flexibilité. Un peu comme notre Parc des Sports le fait dans le domaine sportif. Proches de la retraite, les Alain’s par exemple vont pouvoir continuer à animer les représentations. »

Enfin, cela n’aura aucun impact budgétaire. Actuellement, la ville octroie une dotation annuelle de 50.000 euros à la Régie communale autonome pour l’organisation de cinq spectacles dans le cadre des Belles années du Music-hall. Hormis le bénéficiaire, rien ne changera puisque ce subside sera reconduit. « Nous avons des locaux pour nos permanences, des ressources et une expérience en interne : tout cela peut et doit être mieux valorisé. C’est le sens du projet ! »