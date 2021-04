Julien C. comparaissait sans avocat ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Charleroi:, reconnaît l'individu, quasi aussi large que haut.

"Il", dans ce cas-ci, c'est Didier. Le 13 octobre 2019, Julien a semble-t-il organisé un traquenard pour le piéger: quand Didier est sorti de chez lui en voiture, dans les rues de Binche, il a vu un inconnu lui faire de grands signes - c'était en fait le frère de Julien. Ne se doutant de rien, il s'arrête pour voir ce qu'il se passe, quand soudain une voiture se gare derrière lui, le bloquant. Julien se faufile à ce moment-là jusqu'à la fenêtre ouverte et assène un grand coup de poing à la tempe de Didier. Paniqué, il tente de fuir mais est bloqué par la voiture derrière lui. Quand finalement il arrive à prendre la poudre d'escampette, il a reçu un deuxième coup et est à moitié sonné.

Mais l'histoire est plus complexe que cela: Julien avait en effet "une bonne raison" d'aller piéger Didier. Quarante minutes avant l'expédition punitive, sa compagne enceinte et sa nièce avaient été agressées sur le parking du McDo d'Anderlues. "Ma compagne m'a appelé en pleurs, elle m'a dit qui c'était et je me suis parti à sa recherche, elle était enceinte, j'ai eu la rage", admet Julien devant le tribunal.

Et ce n'était pas la première fois que Julien et sa compagne avaient affaire à Didier. À l'entendre, 8 ou 9 plaintes ont été déposées à son encontre pour des menaces, des insultes et des crachats. "Et là c'en était trop, aucune des plaintes n'avait rien fait, je suis parti pour le taper".

Mais comme l'a signalé le ministère public, Didier et son épouse ont également déposé des plaintes à de multiples reprises envers l'autre couple. Et c'est là qu'on en vient au noeud du problème. Didier, marié depuis 21 ans, a eu une relation extra-conjugale avec la compagne de Julien, avant qu'ils ne soient ensemble. Ca s'est terminé quand la jeune femme a appris que Didier était marié, et depuis c'est la guerre entre Didier, son épouse, et son ex-petite-amie. Et Julien est arrivé au milieu de cette guerre par la suite, quand il s'est mis en couple avec sa copine.

Julien n'a pas l'air d'avoir de remords particuliers, si ce n'est celui d'avoir atterri devant la justice. "C'est vrai que j'aurais pu l'handicaper ou le tuer, mais j'y ai pas pensé sur le coup", dit-il, se définissant comme quelqu'un de "d'habitude pas violent, je travaille et j'ai une famille". Pourtant, pour le substitut Brichet, on est bien face à des faits très graves: "Si tout le monde se comportait comme cela, à aller taper dès que quelque chose ne va pas, ce serait le chaos", a-t-il plaidé. "Ces faits sont punissables de six mois à trois ans de prison, j'estime qu'ils méritent au moins un an de prison mais je ne m'oppose pas à une peine de travail, à condition qu'elle soit lourde, pour que Monsieur se rende compte de la gravité de ses actes."

Grâce au juge Davio, qui l'a longuement écouté et un peu poussé dans la bonne direction vu qu'il n'avait pas d'avocat, Julien C. demande une suspension du prononcé ou une peine de travail. Jugement le 6 mai.