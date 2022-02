Pour le parquet, la violente scène qui a eu lieu le 17 juillet 2020 au domicile de Mohamed pourrait être liée à une dette dans le monde des stupéfiants. Mais rien dans le dossier ne prouve cette intime conviction évoquée par la substitute Pied à l'audience ce lundi matin.

Deux versions contradictoires

Ce jour-là, vers 21h, la zone de police des Trieux est requise au domicile de Mohamed par une riveraine. Cette dernière assiste à une scène de menaces : Omar menace Mohamed, armé d'un couteau d'une lame de 19 centimètres. Une fois sur place, les policiers constatent que Mohamed est allongé au sol, dans sa cour, blessé par arme blanche au flanc gauche. Rapidement, ce dernier balance Omar comme étant l'auteur du coup de couteau.Appréhendé sur place, l'agresseur présente lui une blessure au poignet et confirme avoir un couteau planqué sous le siège conducteur de son Audi.Interrogé, Omar prétend avoir passé la journée au domicile de Mohamed, à boire de l'alcool et à manger de la charcuterie. « Il dit également qu'il a été directement agressé et qu'il a répliqué avec son couteau », précise le parquet, sur base des déclarations du prévenu. Cette chronologie des faits est vivement contestée par Mohamed. « Je suis rentré chez moi et il était là. Il est entré dans ma cour en me demandant de l'argent. J'ai refusé et lui ai dit de partir. Il m'a alors frappé à plusieurs avant d'aller dans sa voiture chercher son couteau », précise Mohamed.Compte tenu des éléments du dossier, la substitute Pied privilégie la version de Mohamed. Blessé par le coup de couteau, ce dernier a attrapé une baïonnette pour frapper la main d'Omar, afin de le désarmer. À l'issue du réquisitoire, la substitute Pied a requis une peine de 4 ans de prison par défaut contre Omar, qui comptabilise 6 pages de casier judiciaire avec 21 condamnations à son actif. Pour Mohamed, le parquet ne s'oppose pas à la thèse de la légitime défense.Point de vue soulevé par Me Gras, à la défense. Ce dernier plaide un acquittement pour les coups et blessures et le port de la baïonnette, utilisée pour un motif légitime. Jugement dans un mois.