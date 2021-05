"Quand j'ai vu passer l'appel à projets de Hainaut Développement pour "rendez-vous en terre agricole", j'ai tout de suite eu envie de participer. C'est le genre de choses que j'aime faire, des petits événements pour partager ma passion des vaches", nous explique Hugues Derzelle, éleveur de la Petite Suisse, à Lompret (Chimay). Avec La Maison du Tourisme Pays des Lacs, l'Aquascope et le GAL de la Botte, il a donc préparé une balade insolite. "Les vaches sont dehors au mois de mai, en plein milieu de ce magnifique cadre naturel avec des pâtures en bordure du lac. Ce sont des endroits où on ne peut normalement pas accéder!"

Le 16 mai, entre 10 et 16 heures, vous pourrez donc vous balader dans les paysages de la Botte seul, en couple, entre amis ou en famille. L'Aquascope de Virelles met son parking et son infrastructure à disposition pour le départ. La balade d'une bonne heure et demie se fait sans guide, mais il faut acheter le livret (5€) pour chaque groupe, avec la Maison du Tourisme qui proposera via son Travel Truck les autres balades et endroits à visiter dans le coin. L'Aquascope fera aussi des réductions sur les entrées.

"On part de l'Aquascope, on se dirige vers les prairies de la réserve naturelle au bord du lac, avec des vaches de races variées. On arrive au pied du Ravel, avec une prairie où attendra la Halle de la Botte du Hainaut, un food-truck de produits locaux avec des choses à boire, notamment des bières locales, des jus de pomme et du pétillant de sureau, et des choses à manger: burger de vaches limousines de mon élevage, et un petit dessert - une coupe de fraises - d'une ferme de la région", détaille Hugues Derzelle.

Pour lui, c'est un one-shot à ne pas manquer pour découvrir la Botte du Hainaut du point de vue nature, agricole et touristique. "J'aime bien organiser des événements, mais jamais deux fois la même chose", sourit-il. "Il n'y a pas de raisons qu'on refasse la balade par la suite, c'est maintenant ou jamais."

> En voiture, l'Aquascope de Virelles se trouve à 45min de Charleroi, 1h de Namur ou de Mons.