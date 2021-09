Le 8 mars 2019, les amis présents lors de cette tragique scène ne s’attendaient pas à perdre Zakaria. Le jeune homme, âgé de 19 ans, avait encore toute la vie devant lui. Mais à cause d’une chute au sol, ce dernier est décédé. Avant cet accident, tout se déroule parfaitement bien. Walid et Zakaria se trouvent dans la Mazda du premier cité à discuter de tout et de rien, sans alcool et sans drogues. Juste une simple soirée où deux amis dialoguent sur le parking derrière la Bpost de Gilly… À l’époque, Walid à 21 ans et est en possession de son permis de conduire depuis sept mois.

La suite est tragique : Zakaria monte sur le capot de la voiture de Walid, qui doit se rendre à la gare pour aller chercher un ami. L’ami de Walid lance un défi totalement stupide à un autre copain, également posé sur la carrosserie. « Le premier qui saute, c’est une p*** ». Walid enclenche la première puis la seconde vitesse pour faire descendre les deux amis. Le premier saute rapidement de la voiture en marche, pas Zakaria. Après un coup de volant à gauche, ce dernier tombe lourdement au sol.

Rapidement conduit en milieu hospitalier, Zakaria est au plus mal. Il souffre d’un traumatisme crânien et son pronostic vital est engagé. Malheureusement, le jeune homme succombe à ses blessures six jours plus tard, le 14 mars.

Cette tragique scène qui a fait basculer deux familles dans l’horreur en une poignée de secondes a été évoquée ce mercredi matin devant le tribunal correctionnel de Charleroi. "Je n’avais pas l’intention de lui donner un coup. Je voulais simplement qu’il descende de la voiture, pas qu’il soit blessé et qu’il meurt", explique Walid, 23 ans, avec sang-froid malgré ses remords.

Le parquet estime toutefois qu’il a bien voulu donner un coup lorsqu’il a tourné le volant, en confirmant que Walid ne souhaitait évidemment pas la mort de son ami. Une peine de 4 ans de prison, avec un sursis simple compte tenu du contexte particulier de la scène et de l’absence d’antécédent judiciaire, a été requise contre le prévenu. Jugement le 13 octobre.