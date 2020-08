Depuis plusieurs jours, de nombreuses personnes sont victimes d’arrachages de chaîne dans le centre-ville de Charleroi et ses alentours. Ce jeudi, le parquet de Charleroi a été encore avisé de deux nouveaux faits désagréables.



Les deux arrachages ont eu lieu quasiment au même moment, ce mercredi, à Monceau et Lodelinsart. Vers 11h, à la rue du Calvaire à Monceau-sur-Sambre, c’est une dame âgée de 73 ans qui a été victime du vol. Alors qu’elle marchait tranquillement, une voiture s’est arrêté à sa hauteur. Le passager n’a pas hésité à arracher la chaîne autour du cou de la victime.



Au même moment, à la rue des Hamendes à Lodelinsart, une autre victime a été distraite par un auteur qui lui a posé des questions. Profitant de sa distraction, le suspect s’est emparé de la chaîne de la victime avant de prendre la fuite en montant dans un véhicule.



Avisé des deux vols et des nombreux autres faits depuis plusieurs jours, le parquet de Charleroi pense que les deux faits qui ont eu lieu ce mercredi ont été commis par la même bande. « On explore cette piste car c’est quasiment à chaque fois le même mode opératoire entre les faits et il semble qu’il pourrait s’agir du même véhicule. »