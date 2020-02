Anne travaille depuis de nombreuses années dans le monde bancaire. Après avoir débuté sa carrière à l’ancien Crédit Communal, Anne s’oriente vers l’agence Fintro. Pendant une dizaine d’années, Anne aide les nombreux clients de l’agence située à Fleurus. Tout bascule en l’espace de quelques mois pour Anne. Une procédure de divorce est lancée et les conséquences financières sont dramatiques. Impossible pour Anne d’assurer le même train de vie qu’avant.

Pour s’en sortir, Anne décide de se servir sur le compte épargne d’Anna (prénom d’emprunt) et de Nadine. Elle utilise la signature de ses victimes pour lui permettre de retirer l’argent. Quand les proches ou l’assistante sociale qui s’occupe de Nadine, placée sous administration provisoire, sollicitent l’accès aux comptes bancaires via le PC banking, Anne s’y oppose afin que son manège ne soit pas découvert…

Poursuivie pour faux en écriture et escroquerie, Anne reconnaît avoir dépouillé Anna de 39 948 €. Mais l’employée conteste avoir volé plus de 27 000 € à Nadine. Pourtant, le mode opératoire est similaire. Anne déclare même que vu les donations effectuées par Anna pour ses deux petites filles, "elle a pensé qu’elle ne remarquerait jamais rien". Le ministère public a requis une peine située entre 20 et 24 mois de prison pour la quadragénaire. Vu l’absence d’antécédents judiciaires, le substitut François Bury ne s’oppose pas à un sursis.

Me Jean-Philippe Mayence, conseil d’Anne, sollicite une suspension probatoire pour les faits commis sur Anna. Un acquittement est plaidé pour les préventions contestées sur Nadine. Depuis les événements, Anne verse 150 € par mois sur un compte afin d’indemniser les victimes. Elle a également retrouvé un emploi du côté de La Sambrienne. Jugement le 13 mars.