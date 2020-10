Imaginez un magasin que l’on traverserait comme une exposition et une galerie dont le contenu serait entièrement à vendre : le concept du projet « De passage », c’est la synthèse des deux. Après une première expérience concluante l’an passé, il se prépare à revenir à Charleroi pour faire briller les yeux en période de fêtes.

Non plus au passage de la Bourse comme en 2019, mais dans un lieu du centre urbain encore en discussion avec plusieurs propriétaires privés, confie Stéphanie Fox, l’une des porteuses de ce projet. Objectif : regrouper dans un espace suffisamment grand une cinquantaine de créateurs (meubles, accessoires, illustrations, œuvres d’arts, produits de bien-être, etc.) pour leur permettre de se confronter au marché et de se faire connaître. « Dans ce cadre, nous avons lancé un appel aux candidatures. » L’initiative bénéficie de l’appui du Comptoir des Ressources Créatives (CRC) déjà partenaire l’an dernier.

La crise sanitaire et les contraintes liées à la Covid-19 ayant fortement affecté la situation des artisans et créateurs, la galerie-boutique se positionne comme un moteur de relance économique et un moyen de renforcer les liens humains fragilisés. © Albin - archive de l'édition précédente

Plusieurs des créateurs qui portaient le projet de 2019 repartent dans l’aventure : c’est notamment le cas de Sophie avec ses bijoux exclusifs de la marque Sotiz, d’Axel Rons, concepteur de mobilier et luminaires sur-mesure en bois et en métal ou encore de Blandine, photographe qui travaille sur la recolonisation végétale des sites et bâtiments industriels.

Un dossier doit être déposé avant le 20 octobre par les candidats à cette nouvelle winter edition « De Passage. » Infos auprès de Stéphanie Fox au 0486/36.30.15 ainsi que sur le site internet du CRC de Charleroi.