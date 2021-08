Après quatre mois d’essai, le projet « wash and care » mis en place par le CPAS de Charleroi en collaboration avec la régionale de la Croix Rouge vient d’être définitivement validé: il s’agit d’une buanderie sociale installée à l’abri de nuit Dourlet, et accessible les mardis de 9 à 16h, les jeudis de 13 à 17h30 et les vendredis de 10h30 à 17h30.

« Trois services y sont offerts aux SDF », explique le président du CPAS Philippe Van Cauwenberghe. Un premier de lessive de leur linge, un second de douche pour celles et ceux qui le souhaitent et un dernier de vestiaire. Des vêtements de seconde main et chaussures leur sont proposés pour se rhabiller des pieds à la tête.

« Ce projet a bénéficié d’un financement du fonds fédéral Covid pour soutenir les CPAS pendant la pandémie mais nous allons le pérenniser. » L’objectif est de garantir et de faciliter l’accès à l’hygiène pour les personnes en grande précarité qui fréquentent les services sociaux. C’est aussi un moyen d’aider les usagers éloignés des dispositifs qui vivent en squat ou en tentes.

Depuis le lancement de « Wash and Care » en avril dernier, chacune des trois permanences hebdomadaires accueille une bonne vingtaine de personnes. Au total, 207 bénéficiaires ont fréquenté le service qui marque ainsi son évidente utilité. Ces séances sont mises à profit par les travailleurs sociaux pour aller au contact. Cela crée du lien, favorise l’exécution de démarches administratives. Les usages ont également accès au téléphone sur demande.

Une convention avalisée par l’organe directeur du CPAS lie désormais l’institution à la Croix Rouge. Elle va permettre l’accueil de nouveaux usagers et le détachement de volontaires. Sa durée est d’un an, à dater de septembre.