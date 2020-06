Entre 10h45 et 11 heures ce vendredi matin, une cabine électrique d'Ores a été victime d'une "avarie technique qui a conduit à un début d'incendie", confirme le porte-parole du gestionnaire de réseau de distribution, Jean-Michel Brebant.

L'avarie a pu être détectée suite à de très nombreux coups de fils de gens, et d'entreprises, qui étaient soudain sans courant. "Au moment de cet incident, plus de 2.000 ménages et entreprises ont été privés d'électricité", note-t-il.

C'est à la rue Latérale, à Dampremy, que l'incident s'est produit. Les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est, caserne de Charleroi, ont été dépêchés sur les lieux pour éteindre des flammes qui s'échappaient de la cabine en question, rapporte notre correspondant sur place. Des extincteurs à poudre ont dû être utilisés. La police locale de Charleroi a, quant à elle, fermé la rue et mis en place une déviation. © FVH