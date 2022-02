Jusqu'en décembre 2014, Marc a occupé le poste de deviseur au sein d'une société de construction générale orientée vers les marchés publics. Le 8 décembre, à l'issue d'une réunion avec la direction, Marc a été poussé vers la sortie et a signé une lettre de démission pour éviter un licenciement pour fautes graves.

D'après Jacques, Marc faisait de l'ombre à l'entreprise en divulguant de précieuses informations à une société concurrente, qui raflait tous les marchés publics. « La société allait mal à l'époque. Nous devions faire face à une solide concurrence, qui remportait tout, mais qui a également attiré plusieurs de nos employés, qui sont partis dans l'autre société. Après des recherches, on a remarqué que des informations confidentielles étaient fournies au concurrent », explique Jacques, convaincu que Marc était la taupe à l'origine des informations transmises au concurrent.



À l'issue de la réunion où Marc a démissionné de son poste, un mail a été envoyé à 40 employés pour leur rappeler qu'il n'était pas possible de procéder de la même manière que Marc. Le mail mentionnait également le nom de l'employé démissionnaire et les infractions qui lui étaient reprochées : vol, recel, abus de confiance, etc.



Pour la partie civile, ce mail a porté atteinte à l'honneur de Marc, qui conteste depuis le début être la taupe. « Oui, il a été en contact avec le deviseur de la société concurrente, mais uniquement dans un principe d'échanges de bons procédés sur des informations générales. Il n'a jamais été question de communiquer des éléments sur les prix du marché pour permettre à la concurrence de proposer un devis moindre et de rafler le marché public », affirme l'avocate de l'ex-employé.



Mais le substitut Bury ne partage pas ce point de vue. Jacques et Fabienne n'ont commis aucune calomnie. « Il ne s'agit pas d'une dénonciation calomnieuse, mais plutôt d'une communication de crise », souligne le substitut en évoquant ce fameux mail adressé à la quarantaine d'employés. Qui plus est, la démission proposée au lieu d'un licenciement pour fautes graves confirme l'absence d'intention méchante de nuire à Marc. « Et pour moi, il était bien la taupe au moment des faits », conclut le substitut en requérant un acquittement pour Jacques et Fabienne.



L'analyse du parquet est partagée par la défense, qui sollicite également un acquittement. « Ils avaient l'intention de ne pas faire de vague et d'éviter de lui faire du tort. Dans l'intérêt de la société, ils ont proposé une décision immédiate sans préavis. » Jugement le 25 mars.