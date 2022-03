Si le trafic des produits stupéfiants est un fléau qui pollue les rues de Charleroi, les vols avec effraction dans les véhicules stationnés le sont tout autant. C'est pour cette raison qu'Amine est enfermé derrière les barreaux pour avoir visité plusieurs véhicules, le 12 janvier dernier.

Ce jour-là, la police carolo est intervenue à la suite de plusieurs vols constatés au sein de véhicules. Antoine Tanzilli, le directeur de la régie communale autonome de Charleroi, fait notamment partie de la liste des victimes du jeune voleur. Ce dernier a dérobé au directeur une carte de stationnement du GHdC et un billet de 5 euros. Amine a été surpris, la main dans le sac, occupé sur une seconde voiture par un passant.Tout juste majeur, Amine est également suspecté du recel d'une boucle d'oreille et d'une bague retrouvées sur lui au moment de son interpellation. Selon la défense, il s'agit là de bijoux qui ont été retrouvés dans la rue. Pour les vols avec effraction, Amine prétend qu'il « était bourré et qu'il a brisé une vitre pour dormir à l'intérieur de la voiture. »« Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons », rétorque le substitut Vervaeren, pas du tout convaincu par l'explication fournie par Amine. Compte tenu du jeune âge de ce dernier et de l'absence de casier judiciaire, une peine de 18 mois de prison avec sursis est requise. Me Samanci, pour la défense, plaide la mesure de faveur la plus favorable : une suspension simple du prononcé.Jugement le 24 mars.