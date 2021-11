Entre 100 et 200 manifestant.e.s ont manifesté à midi sur le boulevard Tirou, en plein centre-ville de Charleroi. Le 25 novembre, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Sur place, chacun et chacune portait un panneau, reprenant soit une statistique terrible, soit une image d'une femme ou d'une fille battue, violée ou excisée.

"Pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui? Parce que les violences faites aux femmes ne cessent pas et touchent chaque femme de près ou de loin. Et ce sont des violences systémiques et systématiques, on s'en prend aux femmes parce qu'elles sont des femmes", disait une organisatrice pour lancer la manifestation. "120 dossiers chaque jours sont ouverts pour des violences conjugales, un quart de tous les dossiers de coups et blessures sont des violences au sein d'un couple, une femme sur quatre est victime de violences intrafamiliales en Belgique. Il y a 17.273 femmes et filles excisées* qui vivent en Belgique, encore aujourd'hui, et beaucoup d'autres sont à risque de se faire exciser, même en Belgique, oui. Et 98% des femmes en Wallonie et à Bruxelles sont victimes de sexistes dans l'espace public. Il y a toujours des mariages forcés, partout dans le monde." © van Kasteel

Les revendications de la plateforme Ruban Blanc, une émanation de plusieurs associations carolos, sont disponibles sur leur site web. "Aujourd'hui, il y a moins de 20% des engagements pris par la Belgique dans la convention d'Istamboul qui sont appliqués, alors que le texte est entré en fonction en 2016 et que la Belgique l'a signée", a-t-on encore pu entendre.

Pour marquer le coup et dénoncer les féminicides**, puisque 148 ont été recensés en Belgique depuis 2017, des hommes et des femmes ont défilé durant de longues minutes. Le silence, et toutes les secondes, un prénom et un lieu. Chaque seconde, une femme qui a trouvé la mort à cause des violences. Des chaussures rouges ont été déposées par les manifestant.e.s pour chaque tuée, qui ont fini par recouvrir chaque mètre carré de l'espace public encadré par la foule.

© van Kasteel

L'action a ensuite laissé place à une minute de bruit, pour symboliser justement toutes ces violences faites aux femmes.

Enfin, des actions concrètes réalisées par des femmes qui ont subi des violences ont été présentées. Par exemple les "cailloux messagers", peints à la main et recouverts d'un mot, qui sont disponibles sur le boulevard Tirou pour que les Carolos les glissent dans leur poche et aillent les déposer ailleurs. Et que ces cailloux voyagent et emportent avec eux l'expression de ces femmes sur leur vécu ou sur les violences en général. Une des survivante a par exemple témoigné, par un tiers qui a pris la parole en public: "Si on m'avait dit quand je suis née que la personne qui m'a élevé serait aussi celle qui allait me frapper... durant 13 ans, j'ai vécu dans les coups, les pleurs, la peur. Et j'ai toujours cru que je méritais ce qu'il m'arrivait. Mais aujourd'hui, même si je ne suis pas encore guérie, je vais mieux : je n'ai plus peur."

* pour celles et ceux qui l'ignoreraient, l'excision est le fait d'arracher le clitoris à une enfant ou une femme pour lui enlever tout plaisir durant les relations sexuelles.

** un féminicide est le fait de tuer une femme parce qu'elle est une femme, parce que l'autre impose sa domination sur elle et la voit comme un objet, un animal, sur lequel il a droit de vie et de mort. Ce sont les associations qui tiennent le compte, depuis 2017, sur base d'articles de presse: "ce n'est donc que le haut de l'iceberg, qu'on arrive à repérer".