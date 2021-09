Ils étaient arrivés en 1874 à Charleroi où la Compagnie de Jésus voulait être présente et dont l’essor industriel avait incité l’évêque de Tournai à se préoccuper de la formation de la jeunesse. Ainsi débutera la présence, 147 ans durant, des pères jésuites, et leur œuvre la plus emblématique, le Collège du Sacré-Cœur.

Présence qui s’achèvera officiellement ce dimanche, au cœur du collège, par une messe célébrée par l’actuel évêque de Tournai.