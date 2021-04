Les rayons de soleil et les beaux jours à venir peuvent l'idée aux promeneurs et aux familles de rejoindre le projet lancé par la ville de Courcelles.

En effet, la commune se lance dans une grande inventaire des petites voiries et des sentiers communaux. Ceci dans le but d'améliorer la mobilité douce. Pour ce projet, la commune collabore avec l'ASBL Tous à pied.

Afin de mener à bien ce projet, les autorités communales recherchent de randonneurs bénévoles. Ensemble, il sera possible d'établir un relevé de terrain pour étoffer le réseau pédestre et cyclable du territoire communal.

Les personnes souhaitant rejoindre l'opération pourront assister à une séance d'information par visio conférence le 12 mai à 19h sur Teams http://bit.ly/inventairecourcelles . Ceux qui ne pourront y assister auront la possibilité de se procurer un document explicatif dès le 17 avril à l'accueil de la maison communale ou sur demande au service Mobilité mobilite@courcelles.be .

Cet inventaire vise à "développer la mobilité douce et plus particulièrement la mobilité pédestre au sein de la commune de Courcelles, il est important de réaliser un inventaire complet des petites voiries avec cartographie numérique, une proposition de réseaux de liaisons et d'itinéraires pour les déplacements des modes doux, la conception et la livraison de matériel de balisage ainsi que la conception de cartes illustratives. Le tout dans une démarche participative," communique-t-on du côté de la Ville.

Concrètement, cet inventaire sera réalisé en quatre étapes successives :

une cartographie filaire de la situation de droit.

un inventaire de terrain réalisé par les bénévoles.

une cartographie filaire de la situation existante de fait.

une remise à l’administration d’une cartographie numérique

Lors de la réunion du 12 mai le projet et la méthodologie seront plus amplement présentés. "Cette méthode permet de récolter des renseignements sur la largeur, le revêtement, les éventuelles entraves au passage qui permettront par la suite d’identifier un réseau cohérent et de définir les interventions éventuelles à réaliser sur les tronçons qui seront intégrés dans le réseau. Cette étape sera également l’occasion de repérer les caractéristiques environnementales, patrimoniales des chemins et sentiers inventoriés."