Comme chaque été les équipes permanentes et les étudiants saisonniers des Lacs de l'Eau d'Heure sont à pied d’œuvre, tous les jours dès 6h, pour ramasser les déchets et rendre le site le plus accueillant possible avant l’arrivée des visiteurs. Parallèlement au travail effectué, l'asbl Les Lacs de l’Eau d’Heure a décidé de rééquiper les berges d'une cinquantaine de poubelles pour une phase de test jusqu’à la fin de la saison estivale, entre le Centre d’Accueil les parkings de la Plate Taille, le RAVeL et jusqu’au Village Touristique. Pour rappel, les poubelles avaient été enlevées du site vu les trop nombreux dépôts clandestins. « Nous avons l'espoir que cette réintégration contentera tous ceux qui souhaitaient se débarrasser de détritus " classiques ", sans pour autant devoir à nouveau gérer les dépôts d'immondices de personnes peu scrupuleuses », indique l'asbl.

L'installation des poubelles devrait également faciliter le travail des équipes des Lacs. « Elles se relaieront pour vider les poubelles très régulièrement. Chaque jour, en fonction de la météo, nous récoltons entre 9 et 13 m3 de déchets. Lors d’un long week-end, comme celui du 15 août, nous récoltons jusqu’à 60 m3 », termine t-on du côté de l'asbl.