Une conductrice désincarcérée

Ce samedi matin, vers 6h45, un accident particulièrement violent a eu lieu à Trazegnies, au carrefour formé par la rue de la Croisette et la rue de la Soupe. Selon les premiers éléments recueillis sur place par notre photographe Fabian Van Hove, une BMW circulant rue de la Croisette et venant de Souvret vers Trazegnies n'a pas pu éviter une collision avec une voiture Volkswagen arrivant à sa gauche de la rue de la Soupe.Suite au choc, les deux véhicules ont percuté plusieurs voitures en stationnement. Des façades d'habitations ont également été touchées. La BMW, juste après la collision, s'est immobilisée en plein milieu de la route à 50 mètres environ de l'endroit de l'impact avant de prendre feu. Par chance, le conducteur du véhicule est parvenu à s'extraire de l'habitacle, échappant au pire.La conductrice de la Volkswagen, elle, a eu moins de chance. Blessée gravement, cette dernière a été désincarcérée par les pompiers de Jumet. Deux ambulances et un SMUR ont pris en charge les deux conducteurs blessés. La conductrice de la Volkswagen, dans un état critique, a été transportée vers le CHU Marie Curie de Lodelinsart. Le conducteur de la BMW a été emmené vers le site Notre Dame de Charleroi.Selon les informations recueillies sur place, ce dernier semblait sous l'influence de la boisson... Un expert du parquet est descendu sur place. La circulation des bus TEC a été déviée. Le dépanneur Montebello s'est chargé des véhicules accidentés.La zone de police des Trieux a établi le constat. La route a été fermée à la circulation le temps de l'intervention des secours. Ce n'est pas la première fois que des accidents graves se produisent sur place. Plusieurs riverains, excédés par la dangerosité du carrefour, ont d'ailleurs mené une pétition pour faire installer un panneau stop.