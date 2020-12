La nuit dernière vers 23h, l a zone de police Germinalt procédait à une opération de contrôle à la rue de la Montagne à Montigny-le-Tilleul lorsqu'un véhicule suspect ne s'est pas arrêté. Malgré les injonctions policières, le suspect ne s'arrête pas et prend tous les dangers pour semer la police. "", précise le parquet.Plusieurs voitures de police des autres zones de police sont requises en renfort. Le chauffard ne s'arrête pas et force même plusieurs barrages. Ce dernier est finalement interpellé lorsqu'il termine sa course embourbé dans un chemin de boue.

Après vérification, le parquet de Charleroi précise que le chauffeur roulait avec des plaques volées, sans permis de conduire, sans contrôle technique et sans assurance. Il devrait comparaître, dans les prochains jours, devant le tribunal correctionnel de Charleroi.