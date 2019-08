Au passage à niveau à côté de la Maison communale de Pont-à-Celles, une personne à vélo a été heurtée par un train sur la ligne Luttre-Manage. C'était aux environs de 16 heures, et elle est malheureusement décédée, confirme la police fédérale. Sur le coup, visiblement.

Il s'agit d'une dame, âgée de 40 à 50 ans. "D'après les témoins sur place, il semble qu'elle a essayé de traverser alors que les barrières étaient baissées, les lumières clignotantes et l'avertissement sonore activé", dit le bourgmestre Pascal Tavier, sur place avec les pompiers, la police locale de la zone Brunau et la police fédérale des Chemins de fer.

Le corps a été repris par les pompes funèbres. A l'heure d'écrire ces lignes, elle n'avait pas été identifié. La circulation ferroviaire a été interrompue entre Luttre et Manage jusqu'à 18 heures.

C'est le second décès sur ce passage à niveau en six mois. L'autre était survenu le 14 février dernier au matin, quand une jeune Pont-à-Celloise de 14 ans avait été happée par un train de marchandise alors qu'elle se rendait à l'école. "Les circonstances ne sont pas les mêmes, en février c'était quelqu'un qui allait prendre le train, ici quelqu'un qui a tenté de traverser", conclut le bourgmestre attristé. "D'après la police locale, ca n'était jamais arrivé. Et maintenant, c'est la deuxième fois en six mois."