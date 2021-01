Le 30 décembre dernier, une dame qui était allée à Rive Gauche pour faire ses courses a fait un malaise dans l'escalator. "Les inspecteurs de police se trouvant sur place sont directement intervenus pour lui porter secours. Il se sont occupés d'elle comme si c'était leur maman et ont pris soin d'elle jusqu'au moment où elle est rentrée chez elle" , écrit Pascale Lambot, la fille de la dame en question, sur Facebook.

Si elle prend la parole en public, de la sorte, c'est parce que la mère voulait adresser ses remerciements aux agents qui lui sont venus en aide : "que ce post soit partagé le plus possible pour les remercier" .

Le policier assure la protection des personnes en toutes circonstances, même quand il n'est pas en service. C'est la loi. Et le Code de déontologie de la police prévoit que "les fonctionnaires de police contribuent en tout temps et en toutes circonstances à la protection des personnes et à l'assistance que ces dernières sont en droit d'attendre" , mais aussi qu'ils "prêtent une attention particulière aux besoins spécifiques des membres vulnérables de notre société."