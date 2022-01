© van Kasteel - le début du chantier en 2020

Le premier coup de pelle avait été donné en septembre 2020: le Centre Automobile déplaçait sa concession Audi de Gosselies, de l'avenue du Millénaire, à un nouveau "terminal" haut-de-gamme le long de la N5, sur la chaussée de Fleurus. Le nouveau bâtiment est désormais terminé, et la nouvelle concession a ouvert ses portes fin d'année. L'ancienne concession sera désormais uniquement consacrée à VW, Seat et Skoda.

Le showroom de 1000m², les 800m² d'atelier et le reste des espaces (lounge, bureaux, etc.) en font une des plus grandes concessions Audi de Belgique, avec de quoi exposer au minimum 17 véhicules. Du neuf et de l'occasion "Audi Approved Plus" y sont en vente.

La famille Gagliardi, à la tête du Centre Automobile après un rachat de Tournier, a investi 6,5 millions d'euros dans ce nouvel espace, qui devrait créer vingtaine d'emplois d'ici fin 2022. Ils ont aussi voulu le bâtiment "local et durable" : 15 entreprises issues principalement du Hainaut ont participé à la construction de la concession, équipée de panneaux solaires qui servent à alimenter les bornes de recharge électriques et le chauffage des locaux. L'eau utilisée est recyclée, se targue le groupe, qui s'engage aussi à recycler les huiles.