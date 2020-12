Durant cette période difficile, les bonnes actions se multiplient pour aider les personnes dans le besoin.

C’est le cas de l’ASBL "A Cœur Space" dont l’axe principal est de redynamiser les déchets pour en faire du mobilier dans l’événementiel.

Mais cette année, les festivals ont été annulés. Cette ASBL a donc développé son projet de "donnerie carolo". "Il s’agit d’une donnerie pour les enfants et les adultes. Il y aura aussi un restaurant citoyen où les personnes pourront cuisiner des plats pour les sans-abri", explique Cédric Noel, éco-concepteur de l’association "A Cœur Space". Cette démarche s’inscrit dans un projet à la fois environnemental et citoyen. "Dans une autre pièce du bâtiment, qui se situe sur la route de Marchienne et qui a aussi été construit avec des matériaux de récupération, les sans-abri pourront bénéficier d'une structure pour leur hygiène", ajoute-t-il.

Le but de cet espace citoyen est qu’il soit consacré aux carolos. Mais il faut aussi que ceux-ci participent à la naissance du projet. Pour l’instant Cédric Noel fait beaucoup de chose tout seul depuis la crise du COVID. C’est pour cela qu’il appelle à l’aide de bénévoles pour ouvrir "la donnerie".

Ce projet qui ouvrira normalement durant la première semaine du mois de février est essentiel pour redynamiser les personnes vivant dans la rue.