Sandra Hansenne a laissé son cœur parler. La bourgmestre Caroline Taquin refixe les choses.

La Crise du covid n'est pas des plus propice à prendre des décisions. Entre les raisons de cœur et le suivi stricte des recommandations assurant une certaine maîtrise de l'épidémie, certains éprouvent quelques difficultés à choisir et font même part sur les réseaux sociaux de leur désir de ne pas tenir compte des recommandations. C'est le cas de Sandra Hansenne, échevine courcelloise.