L'asbl Formidable, active dans l'accompagnement des personnes fragilisées s'apprête à ouvrir les portes d'une toute nouvelle école des devoirs dès la rentrée prochaine. "L'année scolaire a été particulièrement compliquée pour les élèves et la vie quotidienne a été chamboulée pour tout le monde. Après être à la rencontre des habitants de la cité il en est ressorti que le besoin d'accompagnement était une nécessité pour beaucoup," explique Abarkan Faysal, l'un des responsable de l'asbl macinelloise.

Le responsable met en avant les problèmes tels que la barrière de la langue qui met un frein à l'apprentissage à la maison.

Pour accueillir les enfants, un accord a été trouvé afin de pouvoir bénéficier de locaux au sein de la Régie de Quartier. Des institutrices retraitées ainsi que des bénévoles dispenseront les cours. Durant l'été, des cours de remédiation permettront d'aider les jeunes avant le reprise de septembre.

Si l'école des devoirs est prévue pour septembre prochain l'asbl reste aux côtés des jeunes puisque dès le 30 mai, les moins de 12 ans pourront profiter de séances de bien-être et d'estime de soi. L'initiative a été possible grâce à un partenariat avec 2L Projet et Les petits ateliers de Méli coaches en bien-être.

A terme, les adultes et les marcinellois pourront aussi participer aux séances de bien-être.