C’est l’histoire du petit Luther qui a maintenant 10 ans. Ce petit garçon aux beaux cheveux bouclés est porteur d’une trisomie 21. Sa maman, Carmela Morici, qui par ailleurs travaille dans le secteur culturel, a toujours voulu que son fils grandisse comme les autres enfants. "La première année maternelle de Luther à Fleurus, s’est très bien passée. Sa puéricultrice l’intégrait aux autres enfants. Mais l’année suivante, c’était vraiment l’inverse. Il était mis à l’écart des autres enfants sous prétexte qu’il ralentissait les autres élèves", se remémore la maman de Luther.

Ça a été le déclic pour se lancer dans la création d’une inclusive avec la volonté d’unir le meilleur des deux mondes. "L’école est ouverte depuis le premier septembre 2016. Elle rentre donc dans sa cinquième année", continue Carmela. Cette école inclusive accueille des enfants relevant du type 2 de l’enseignement spécialisé. Ces « petits potes », comme est surnommée cette classe d’une dizaine d’enfants, bénéficient de tout l’encadrement dont ils ont besoin. Cet encadrement est fourni par l’école Mont Chevreuil de Roselies au sein de l’école Saint Paul de Mont-sur-Marchienne.

Les enfants porteurs d’une déficience participent à la vie quotidienne de l’établissement avec les autres enfants. Ce modèle d’inclusion scolaire s’étend petit à petit dans d’autres écoles qui sont devenues inclusives. La Fédération Wallonie Bruxelles en compte près de 15 maintenant.

Mais Luther rentrera bientôt en secondaire, sa maman réfléchit donc à une solution d’école secondaire inclusive qui n’existe pas encore dans la région de Charleroi.

Néanmoins, Carmela observe une amélioration dans l’inclusion des personnes porteuses d’une déficience au sein de la société. Avant, le sujet était complètement tabou. Maintenant, même si on n’a pas encore toutes les réponses, au moins on ose se poser la question. Et c’est une très bonne chose car tout le monde pourrait y gagner à vivre dans une société plus inclusive.