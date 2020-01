Pour accéder aux entrepôts de FC Châssis, fabricant de menuiserie PVC installé dans l’ancien bâtiment des turbines des ACEC au technopôle Villette à Marchienne, les semi-remorques chargés de vitrages et profilés doivent manœuvrer au cordeau, en escaladant les trottoirs et en pilotant à l’aveugle dans le virage. "C’est ainsi depuis la rentrée de septembre", selon la cogérante Barbara Peronne, "ce qui crée un foyer d’insécurité et compromet nos projets d’expansion." En cause : le chantier d’aménagement du futur siège des archives communales et du service de nettoyage de la ville, à côté. Les travaux en cours bloquent l’accès en ligne droite jusque-là emprunté par les camions de livraison. Il leur faut utiliser l’autre entrée, dangereuse.

Comme l’indique l’échevin des Bâtiments Xavier Desgain (Ecolo), "l’ancien passage est la propriété de Charleroi, qui compte le transformer en parking. Il n’existe aucune servitude, ce qui a été notifié à la PME". Cette dernière dit n’avoir trouvé trace d’aucune retranscription du caractère privé de cet accès désormais condamné. C’est d’ailleurs l’un des arguments invoqués par son avocat dans les deux actions judiciaires introduites pour en récupérer l’usage : l’une devant le Conseil d’État, pour faire suspendre et annuler le permis dérogatoire octroyé à la Ville. "D’abord, nous nous trouvons dans une zone industrielle où un centre d’archives n’a pas sa place", affirme la cogérante. "Ensuite, l’absence d’indication cadastrale formelle dans l’acte d’achat de notre bâtiment en 2016 soutient notre contestation du caractère privé de la voirie." Deux moyens qui seront développés par l’avocat de l’entreprise devant la juridiction administrative.

Une seconde procédure est lancée en justice de paix : là, il s’agit de rechercher une solution à l’amiable. Si la production de FC châssis n’est nullement affectée, ses projets d’agrandissement ont pris du plomb dans l’aile, la nouvelle configuration interdisant toute extension. "Notre PME en pleine croissance occupe 20 travailleurs", insiste Barbara Perrone. "La fermeture définitive de l’accès principal fait peser des menaces sur notre développement."

Xavier Desgain dit en être conscient, raison pour laquelle il a "appuyé le projet de remembrement de la mobilité sur le site du technopôle Villette, dans le cadre de la nouvelle programmation 2021-2027 des fonds structurels européens". Un dossier a été élaboré. "Mais, convient-il, l’exécution n’arrivera pas tout de suite, il faudra prendre patience… pour autant que le projet soit retenu !"

La PME dénonce une rupture de dialogue. L’échevin se déclare prêt à le renouer afin d’apaiser les tensions.