C'est une avancée de taille dont était de se douter Alina et Leo, les deux fondateurs de Webshop Solutions, une entreprise qui propose de se créer soi-même son site web sans aucune programmation, ont eu la chance de se présenter dans des colloques aux quatre coins de l'Europe. "Avec beaucoup de passion pour la technologie et un background de 16 ans dans la programmation et le domaine de l'informatique je me suis inscrit dans une couveuse d’entreprise (SACE) et j’ai développé la plateforme Elems.io qui concurrence d’autres plateformes comme Wix, Squarespace et Wordpress," explique Leo.

Leur savoir-faire a pu être reconnu à l'étranger puisqu'ils ont la chance de participer à My Global Village - Smart City Barcelone. "La puissance de notre plateforme c'est la rapidité (jusqu’à 10 fois plus rapide que des sites WordPress) mais aussi l’intuitivité de création des pages en glissant des éléments sur les pages, sans devoir coder et en offrant un accès complet au code des pages et des thèmes pour les plus avancés."

Alors que vendredi dernier avait lieu le Black Friday, ils ont décidé de prendre le phénomène de surconsommation à contre pied en se joignant à l'opération Blue Friday. Par cette adhésion, ils se sont engagés à reverser une partie de leurs revenus à des ONG s'occupant du nettoyage des océans et mers dans le monde.