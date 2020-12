Fleurus s'est fixé un ultimatum : une épicerie sociale devra voir le jour pour fin juin 2021. Au plus tard. "On avait prévu ce projet dans le Plan Stratégique Transversal, mais plus tard dans la mandature. Mais avec la crise, on a réévalué : il fallait avancer sur ce projet d'épicerie sociale, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui en ont besoin", souligne le bourgmestre local, Loïc D'Haeyer (PS).

La ministre Christie Morreale a débloqué des subsides pour aider Fleurus à avancer : "La Croix-Rouge est motivée, l'asbl Faim&Froid nous a aussi signalé son intérêt. Nous avons presque un accord pour trouver un bâtiment, en centre-ville de Fleurus, mais il est occupé pour l'instant et il faut donc le temps de relocaliser les locataires ailleurs."

La ville et le CPAS mettront à disposition un bâtiment, et effectueront les travaux d'aménagement nécessaires. Ensuite, un partenaire s'occupera du contact avec les bénéficiaires, gérera l'épicerie et les bénévoles, etc. "Le CPAS, de son côté, s'occupera de l'accompagnement social autour du projet", complète le bourgmestre.