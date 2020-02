Pour protéger et valoriser les terrils carolos.



À Charleroi, 14 terrils marquent le paysage urbain : pour les aménager, en gérer la biodiversité et les valoriser, la Ville va bientôt mettre en place une cellule "terrils". Dans une réponse à la question écrite de Mohamed Fekrioui (C+), le bourgmestre Paul Magnette (PS) détaille les objectifs de ce projet, "pour que ces espaces verts qui constituent une richesse écologique soient accessibles à tous publics, entretenus régulièrement et mis à l’abri des dépôts clandestins de déchets" .

Dans ce cadre, des échanges ont cours avec leurs propriétaires privés : par le biais de conventions, la Ville en devient gestionnaire. "Depuis 2017, nous en reconnaissons la valeur historique, paysagère et écologique à travers le projet transfrontalier Interreg "Destination Terrils", qui porte sur 65 d’entre eux dont 14 à Charleroi. Un portail internet est en cours d’élaboration. L’itinéraire de la boucle noire et des autres circuits promus par le service tourisme traversent plusieurs sites, ce qui impose un suivi en matière d’accessibilité et de balisage, de propreté publique et de sécurisation, de fauchage ou débroussaillage. Nous les considérons comme des monuments naturels."

En septembre et octobre derniers, les propriétaires des 14 terrils de Charleroi ont été invités à participer à un cycle de rencontres et d’échanges. Objectif : identifier leurs attentes en matière de valorisation.

À Roux, le Martinet constitue un bel exemple de reconversion : il accueille des projets de développement durable. Aux Hiercheuses à Marcinelle et au Sacré Français à Dampremy, des promoteurs immobiliers envisagent d’y construire des logements.

La cellule "terrils" a pour mission de coordonner l’ensemble des actions.