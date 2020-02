Pour accompagner le Carnaval, la Maison de la Laïcité et le CAL proposent une exposition de Valentin Hauben. Le vernissage se fera ce vendredi 14 février à 18 heures.

Le jeune artiste Français, qui vit à Bruxelles pour ses études à la Cambre qu'il vient de terminer, s'est pris de passion pour Charleroi et son folklore. "Tout est parti d'un projet lancé par notre prof : dessiner Charleroi. Je me suis alors intéressé à la culture, au folklore et aux mythes. Et j'ai vite été attiré par les Géants, qui ont une base historique mais où il était possible de recréer la légende, en fait."

Il a compilé textes et illustration dans un livre, "Sondje", qui retravaille les mythes des Géants avec des codes du roman graphique et de la bande-dessinée. Ce sont ses illustrations originales qu'il propose de découvrir à l'exposition.

Un "passage secret" permet de relier la Maison de la Laïcité et l'Eden, pour visiter à la fois l'expo et la Grande Fabrique du Carnaval.



Exposition visible tous les jours de semaine, du 17 au 26 février 2020, de 9h30 à 16h30. Infos et réservations: info@laicite-charleroi.be ou 071/53.91.71