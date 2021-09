Le 23 juin 2019, la ville de Binche célèbre la fête de la musique. La grande place est en ébullition. De nombreuses personnes participent aux festivités, dont Grégory (prénom d’emprunt) accompagné de sa compagne. Tout allait bien jusqu’au chemin de retour du couple, lorsque les amoureux ont croisé Jimmy à la rue de la Halle aux Filets…

Alors que le couple rentrait à son domicile, Jimmy est passé à vive allure dans la rue, frôlant Grégory et sa compagne. "La victime a eu un geste vers le conducteur. Le prévenu est descendu de sa voiture et l’a roué de coups…", confirme le parquet. Inconscient, la face contre le sol, Grégory mettra plusieurs minutes pour reprendre ses esprits sous les yeux de sa chérie, en panique et apeurée.

Cette dernière a eu l’incroyable réflexe de prendre en photo la plaque d’immatriculation du véhicule utilisé par Jimmy, permettant son identification. Le jeune homme évoque plutôt une provocation de la part de Grégory pour expliquer sa réaction. "Il dit qu’il a reçu un coup de pied dans son pare-choc et qu’il est sorti pour voir les dégâts. Il prétend avoir été victime d’insultes et avoir vu la victime venir vers lui avec un air menaçant. Il a donc porté un seul coup. C’est complètement improbable ", estime le substitut Brichet.

Déjà lourdement condamné devant un tribunal, Jimmy risque d’ajouter une nouvelle condamnation à son casier judiciaire. Une peine d’un an de prison est requise. Jugement le mois prochain.