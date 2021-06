Angela, âgée de 16 ans aujourd'hui, dit avoir gardé peu de souvenirs de cette soirée tragique du 8 juillet 2018. Elle se trouvait chez des amis cette nuit-là. Ils se sont rendus à Châtelet pour rejoindre d'autres amis, dont Yasin et Pablo.

Pour la suite des évènements, elle garde peu de souvenirs. La présidente lui rappelle alors ce qu'elle a déclaré à la police pour l'aider à retrouver la mémoire. "De loin, on a eu l'impression d'une gifle. Comme cela se bousculait, on s'est dit qu'il y avait des coups, car il lui demandait de se taire".

Romain Martin et Eloïse se trouvaient alors près du kiosque de la place de la Victoire. Les jeunes se sont rapprochés d'eux. "Je pense que la fille pleurait" raconte le témoin qui ajoute que Romain s'était dirigé vers elle. "Sur le coup, j'ai eu peur de ce qu'il pouvait faire".

La jeune fille était présente sur la scène de coups, sur le parking du magasin de décoration de la rue de Loverval. "J'ai vu Pablo porter un coup à la victime, à la tête et au niveau du ventre. Je lui ai donné des coups aussi, au niveau des jambes, de l'épaule. Yasin est arrivé et il a frappé la victime au visage. Romain était couché au sol et ne disait rien, il protégeait sa tête avec ses mains. Il était conscient".

Le corps de Romain a été déplacé par les deux jeunes hommes vers l'entrée du parking où il a encore reçu des coups. Angela a quitté les lieux et est montée dans le taxi avec Pablo et Eloïse, la compagne de Romain. "On a dû la convaincre, car elle ne voulait pas monter dans ce taxi", dit-elle. "Elle m'a demandé où était Romain et d'aller le chercher. Je lui ai dit que non, car il lui avait fait du mal".

Dans le taxi, elle a eu un contact téléphonique avec Yasin Driessens qui lui a dit qu'il allait tout prendre pour lui, car il attendait l'arrivée des policiers. Interrogée le lendemain, elle a donné une fausse identité à la police, mais elle ne s'en souvient pas non plus.

Lors d'une conversation avec un autre jeune sur le net, elle a écrit que Yasin avait "abusé" en continuant à frapper Romain après leur départ.

Me Mayence demande au témoin pourquoi elle n'a pas appelé ses parents cette nuit-là pour expliquer la situation. "Vous avez préféré garder ça pour vous ?", demande l'avocat. Le témoin répond par l'affirmative.

L'avocat relit une déclaration du témoin. "Je peux conclure que vous avez mal interprété les choses après avoir vu les images de la caméra ? Que la victime n'a pas frappé sa compagne". Oui, répond le témoin, "j'ai mal interprété les choses, de là où je me trouvais", répond celle qui pratiquait le self-défense depuis un an ou deux.

Interrogée par Me Lauvaux, avocat de la défense, la jeune fille confirme que c'est Pablo qui a frappé Romain en premier.