Vous l'avez probablement vue si vous êtes passés par le Ministère des Finances dans la dernière semaine : une gigantesque fresque orne désormais la face du bâtiment côté quais de Sambre, face à la gare du Sud.

Elle a été réalisée dans le cadre des festivités du 21 juillet, trois autres fresques sont également venues orner d'autres immeubles symboliques à Bruxelles, Anvers et Zaventem. A Charleroi, elle a été créée par El Nino 76, via Bozar sur suggestion du Palais Royal. El Nino 76 qui n'en est d'ailleurs pas à son coup d'essai au Pays Noir puisqu'il a également réalisé le "Rising sun" orange sur la place Rucloux, à quelques pas du Ministère des finances.