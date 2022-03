Le 6 janvier 2020, la mère de famille a frappé son fils de 11 ans alors qu'elle était à bout. "Il m'a dit dans deux jours j'aurai 12 ans et tu ne me verras plus. Je regrette mon geste."

Depuis les faits, Deborah doit vivre sans ses enfants, dont elle a perdu la garde. Pour Me Henin, avocate de la mère adoptive des deux enfants, la vie familiale chez Deborah était loin d'être rose. "Il y avait régulièrement des insultes, des coups et des menaces. Madame se droguait à l'époque et consommait également des boissons. Sans oublier les fréquentations peu correctes à la maison. Le mineur l'accompagnait chez des dealers et lui et son frère ne se rendaient pas souvent à l'école. Ils étaient sales."Le parquet avait, il y a un mois, proposé un sursis probatoire pour aider la mère de famille à soigner ses addictions à l'alcool et au cannabis. Ce mardi matin, le tribunal correctionnel de Charleroi a décidé de lui accorder la mesure de faveur la plus favorable: une suspension simple du prononcé de 3 ans.