Le rendez-vous cultive la solidarité, la récup’, le circuit court et l’anti-gaspi depuis 2015. Mise sous cloche par la pandémie, comme bien d’autres initiatives du monde associatif et citoyen, la brocante-donnerie va vivre son grand retour, ce samedi 21 mai. L’équipe de l’EFT (entreprise de formation par le travail) Le Germoir, qui est à la base de l’événement, résume : "Au sortir de la crise sanitaire et en pleine entrée dans cette nouvelle crise financière, les citoyennes et citoyens ont plus que jamais besoin d’air. Toutes et tous font face à des difficultés budgétaires, un certain isolement et une anxiété latente". Sans être une solution à tout, la donnerie est indubitablement un joli coup de pouce puisque, comme son nom l’indique, elle incite les participants à prendre part à une grande brocante, sans aucun échange d’argent, sans autre transaction que le don d’objets, gratuit et sans conditions. "Les donateurs s’inscrivent à l’avance, pour réserver une table, où ils présenteront les objets en bon état dont ils ne se servent plus et dont ils veulent se séparer. Cela permet de se désencombrer et de donner une seconde vie à ces objets. Tout le monde peut aussi recevoir car tout un chacun est invité à se servir des objets dont ils auraient besoin". Une seule règle est fixée, pour éviter tout abus : à l’exception de pièces volumineuses, telles que, par exemple, des meubles, les ménages qui reçoivent des objets sont appelés à se limiter à l’équivalent d’un sac réutilisable au maximum. "Cela permettra à chacun de trouver son bonheur".

Le rendez-vous est donc lancé, l’édition 2022 de la brocante-donnerie se déroulera à la maison des jeunes L’Atelier/M, au 35 de la rue de Monceau-Fontaine, ce samedi 21 mai, de 13 heures à 16 heures. Ambiance chaleureuse assurée par l’équipe de la maison de jeunes, activités pour les enfants, rafraîchissements disponibles assureront le succès de cet après-midi solidaire.

Les personnes désireuses de réserver une table pour donner des objets sont invitées à s’inscrire dès maintenant auprès de l’EFT Le Germoir, par téléphone au 071/27 05 40 ou par courriel à l’adresse.