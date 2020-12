Ce lundi matin vers 7h20, un camion grue qui devait effectuer des travaux sur une habitation de la rue de Chapelle à Trazegnies (Courcelles) a touché des câbles du réseau à haute tension.

© FVH

Notre correspondant sur place, qui a parlé à des témoins, signale que quand il a déplié sa grue, il faisait malheureusement noir et il y avait de la brume : le grutier n'a pas vu les câbles à haute tension au-dessus de lui. Et quand il a déplié sa grue, malgré l'absence de contact direct avec les câbles, un arc électrique s'est formé, puis un deuxième.

Heureusement, la surcharge de courant est passée par le trottoir pour rejoindre la terre : on ne déplore aucun blessé, ni du côté de l'entreprise qui fait les travaux, ni chez les riverains.

© FVH

Par contre, une dizaine d'habitations, sur la vingtaine qui se sont retrouvées sans courant après l'incident, rapportent des dégâts matériels dus à la surcharge: téléviseurs, machines à laver, etc. n'auraient pas survécu.

Les services d'Ores (réseau électrique) et d'Elia (réseau haute tension), dont les équipes sont sur le terrain, nous reviendront avec davantage d'informations dès que possible. Elia signale que suite à cet incident, une ligne de réserve a repris l'acheminement de l'électricité automatiquement et que les travaux pour rétablir la situation sont en cours.