Dénoncée par les services secrets marocains, Halima a passé 11 mois en détention préventive. Elle comparaissait ce mercredi pour avoir relayé des vidéos de propagande de l’État islamique.



Cette habitante de Châtelet possédait, jusqu’en 2017, plusieurs comptes Facebook qu’elle utilisait pour partager des opinions radicalisés.

La jeune femme, aujourd’hui âgée de 27 ans, reconnait adhérer en partie à la philosophie de Daech mais elle nie avoir fait de la propagande en leur nom. "J’ai simplement partagé des vidéos qui mettaient en lumière ce qui se passait vraiment au sein du califat, explique-t-elle. Je voulais juste rétablir la vérité car les médias occidentaux mentent en permanence à propos de l’État islamique."

À 17 ans, elle quitte la maison de ses parents pour fonder une famille avec son compagnon. Mais ce dernier la quitte peu après, la laissant élever seule leur enfant. Elle obtient alors un stage au CPAS de Fleurus. Là, ses collègues remarquent assez vite la personnalité ambivalente d’Halima. Auditionné, l’un d’eux dira : "elle parlait beaucoup de religion et quand on aborde le sujet de l’État islamique, elle se braque. Elle expliquait que c’était normal que les gens là-bas prennent les armes car ils doivent bien se défendre. Elle prônait une vraie rigueur religieuse dans son discours mais on l’a déjà surprise à boire ou à fumer en cachette"

Docteur Jekyll et Mister Hide

Pour le parquet fédéral, le caractère ambigu de la personnalité d’Halima n’est peut-être qu’une façade. Lors du procès, la magistrate fédérale évoque le comportement changeant de la prévenue. Elle possède notamment plusieurs comptes Facebook. Sur certains elle ne parle qu’à des femmes et tient des propos radicalisés et sur d’autres elle adopte un comportement normal pour une jeune femme de son âge. Il pourrait s’agir d’un pratique coranique appelée taqîya qui consiste a dissimulé sa foi pour éviter les persécutions. Un procédé bien connu des adeptes de Daech en occident.

Pour le parquet, cela ne fait de doute, Halima a bel et bien été radicalisée et a servi la propagande de groupes terroristes. 30 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire ont donc été requis à l’encontre de la prévenue.

Pour Me Ingrid Baudart, le dossier est trop maigre pour condamner sa cliente. Selon elle, il n’est pas illégal d’avoir des idées extrémistes et Halima n’a fait qu’exprimer son opinion. Elle plaide donc l’acquittement à titre principal et le sursis simple à titre subsidiaire en rappelant que sa cliente a déjà fait 11 mois de détention préventive et est sous condition depuis sa libération par le juge d’instruction.

Le tribunal rendra son jugement le 13 mars