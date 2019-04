Il est 10 heures tapantes, Félix Rwagasore m’attend devant l’hôpital Saint-Joseph de Gilly. Cela fait huit ans qu’il est inspecteur pour l’Afsca, et il a aujourd’hui prévu de contrôler la crèche Crac’En Lune. "Ils sont prévenus qu’ils auront un contrôle, mais ils ne savent pas quel jour, ni à quelle heure précisément" , me glisse Félix, sac sur le dos et téléphone en main, alors que nous traversons le parking de l’hôpital, direction l’entrée de la crèche.

Il sonne, tout en cherchant des yeux l’autorisation "Afsca" qui doit être apposée de manière visible dans l’entrée. Court instant d’inquiétude, avant de la trouver, ouf ! Quand on vient nous ouvrir, il sort son badge : "Bonjour, je suis de l’Afsca, nous venons pour un contrôle !"

Il lui faut un bureau pour poser ses affaires : son gros sac à dos contient un PC portable, une imprimante et des blouses. Il en sort deux, m’en tend une. "On vient de l’extérieur et on s’occupe de locaux où transitent des denrées alimentaires, il ne faut rien contaminer" , explique Félix tout en enfilant la sienne.

Le contrôle a en fait déjà commencé. Félix a déjà repéré plusieurs choses en traversant le couloir principal. "Le menu affiché à l’entrée pour les parents contient-il une liste des allergènes ? Comment tenez-vous compte d’allergies chez les enfants ? La cuisine au bout du couloir, vous y préparez des repas pour la crèche ?" demande-t-il à [...]