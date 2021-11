Isabelle Kever, est enseignante dans le primaire depuis 18 ans. Son expérience l’a donc amenée à accompagner des centaines d’enfants et de leur transmettre le savoir prévu au programme.

De son expérience de terrain, elle tire clairement la conclusion que "tous les élèves ne sont pas faits pour apprendre de la même manière et que chacun a ses branches de prédilection".

Face à cette situation, il n’aura pas fallu longtemps pour que l’enseignante trouve la solution lui garantissant les meilleurs résultats et parfois même au-delà de ses espérances. "À cet âge-là, les enfants sont construits pour apprendre par le jeu. Il ne faut pas changer leur nature mais mettre les outils disponibles au service de l’apprentissage."

Ni une ni deux, Isabelle a profité de ses soirées pour concevoir des jeux autour des différentes matières. Math, français, éveil… tout est prétexte à créer. Son imagination débordante ne la laisse jamais en plan puisqu’actuellement elle est la conceptrice de quelque 650 ludiques destinés à l’apprentissage des enfants de la 3e maternelle à la deuxième secondaire. "Une fois que la matière est vue, nous passons aux jeux afin de consolider les savoirs. Cela ne prend pas énormément de temps et rend l’école ludique."

Ses inventions, elle ne les garde pas pour elle. Vu le succès et les résultats, ses jeux, composés de cartes, de pions et de plateau tournent dans différentes écoles en Belgique mais aussi en France et au Canada.

Avec un tel engouement autour de ses créations, Isabelle a changé sa manière de vivre. À côté de cette enseignante passionnée exerçant à Trazegnies existe aussi une entrepreneuse hors pair qui a su valoriser ses créations ludiques. "Ma page Facebook n’a plus suffi. Le premier confinement en 2020 a été un tournant. Les gens se sont vivement intéressés aux jeux et il a fallu que je m’adapte. il y a eu un nouveau site internet avec l’ensemble de mes jeux et des possibilités de formations."

Avec 650 jeux disponibles sur le site, une soixantaine est disponible gratuitement.

La mère de quatre enfants ne compte maintenant plus ses heures puisqu’elle réalise tout toute seule. Ses jeux, elle les veut non seulement ludiques mais également accessibles à tous puisque leur prix varie de 1 euro à 4,50 euros. "Tous les jeux que je crée sont disponibles en version PDF sur un site internet (www.laludotheque.be) pour des sommes modiques, voire gratuitement pour une soixantaine d’entre eux. Les parents ont donc l’occasion de télécharger des jeux qu’ils pourront construire avec eux et auxquels ils pourront jouer pour renforcer la matière vue à l’école."