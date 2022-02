Radoine admet que durant cette période, il a connu de nombreuses difficultés. Pour lutter contre son état dépressif, le jeune homme a trouvé refuge dans l'alcool, la drogue et aussi dans la violence. Ce lundi matin, Redoine doit répondre de plusieurs préventions devant le tribunal correctionnel de Charleroi : coups et blessures sur agents ou sur sa maman, rébellion, incendie volontaire et destruction.

Un encadrement nécessaire

Comme le rapporte le parquet, dix-huit personnes ont été victimes du comportement du prévenu. Il y a notamment eu divers policiers courcellois, victimes de coups et de rébellions face au jeune homme fréquemment sous l'influence de la boissonLe 11 novembre 2019, énervé après avoir été enfermé dans les toilettes d'une agence Ladbrokes, Redoine a volontairement bouté le feu à quelques cartons et dégradé diverses choses., précise le substitut du procureur Bouilliez.Pour le parquet, tout comme la défense, Redoine doit poursuivre ses efforts pour définitivement sortir de ses démons et résoudre ses problèmes. Pour ce faire, un sursis probatoire est requis par le parquet avec une peine de 3 ans de prison. Me Brocca, à la défense, partage le point de vue du représentant de la société et plaide également un sursis probatoire.Jugement dans un mois.