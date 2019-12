Océane a accouché alors qu’elle avait à peine 16 ans. Son compagnon est en fuite.

Océane M., jeune mère de deux enfants, est poursuivie pour des faits de maltraitance, qu’elle conteste.

La jeune femme tombe accidentellement enceinte à l’âge de 16 ans. La petite Lisa (prénom d’emprunt) voit le jour en octobre 2015. Le père d’Océane accepte mal cette grossesse et met sa fille dehors. La jeune mère fait la connaissance de Mehdi et le couple décide de vivre ensemble. Océane accouche de Mélissa (prénom d’emprunt) en janvier 2018.

Quelques mois plus tard, le calvaire de Lisa débute. Son beau-père lui porte des coups. De nombreux bleus sont constatés sur le corps de la gamine âgée de 4 ans, et même une brûlure sur la plante de son pied. Sa mère, dans le déni, ne signale aucune violence à la police. Il faut attendre la réaction du grand-père, qui se rend à la police pour porter plainte. Lisa est placée en famille d’accueil. Océane et Mehdi doivent comparaître devant la justice. La mère de famille est placée en détention préventive, mais impossible de mettre la main sur Mehdi, qui a pris la fuite en France. " Quand j’ai constaté qu’il frappait ma fille, je l’ai foutu à la porte. Je n’ai plus aucune nouvelle depuis", précise Océane.

La mère conteste avoir porté des coups sur sa fille et nie l’avoir privée d’aliments et de soins. D’après le ministère public, Océane aurait dû prévenir la police des agissements de son compagnon.

Me Colin, avocate d’Océane, plaide un acquittement et une suspension du prononcé si les faits sont requalifiés. Jugement le 14 janvier.