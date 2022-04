L. C.

En tant que parents, on est censés montrer l'exemple à ses enfants. Encore plus lorsque ces derniers désobéissent ou viennent à adopter un comportement violent. Visiblement, chez Audrey, c'est telle mère, tel fils. En 2020, une mineure de 15 ans a été victime du comportement de la maman et de son fiston.

Et encore face au tribunal correctionnel ce lundi matin, Audrey a daigné ne pas montrer le bon exemple en ne se présentant pas devant la justice pour la menace proférée à une gamine de 15 ans.

La scène a eu lieu en 2020, lors d'une altercation physique opposant le fils d'Audrey à la victime. « La jeune fille se trouvait avec une amie près d'un snack quand elle a été prise à partie par le fils de la prévenue. La maman est arrivée et a menacé la victime », rappelle Me Charles, tuteur ad hoc représentant la jeune mineure.



« Si je te vois, je t'écrase. Fais gaffe à toi sale gamine », a lancé la mère de famille immature.

Déjà connue et condamnée pour des faits de violence par le passé, Audrey risque une nouvelle condamnation judiciaire. Le parquet sollicite une peine de 15 mois de prison à son encontre. Jugement le 23 mai.