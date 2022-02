En 2018 et 2019, Nadia n'a pas eu d'autres choix que de commettre cinq "vols à l'étalage" dans divers magasins. "J'avais un loyer de 800 euros, sans les charges. Je suis tombée malade et j'ai eu un cancer. Je ne savais plus quoi faire. Je suis tombé dans un engrenage et je devais me nourrir ainsi que mes filles."

Le 18 juillet 2018, à l'Aldi de Morlanwelz, Nadia a été pincée avec un gel douche et des blocs de parmesan, pour 40 euros. Un an plus tard, en octobre 2019, elle a volé des crevettes, du beurre et un saucisson italien dans deux enseignes différentes, le même jour.La mère de famille a également commis deux autres vols, avec violence. Le 26 mars 2018, la prévenue a été interpellée par le garde de sécurité du magasin Aldi à Charleroi. Mais elle contestait avoir frappé et menacé l'agent. "C'est faux. Il est arrivé et c'est lui qui m'a soulevé. Il était comme fou, il a même craché sur la voiture", avait précisé Nadia.Pareil pour le vol de plusieurs boîtes de thon commis dans un Intermarché, le 21 mai 2018. "Je n'ai jamais agressé cette dame. Et je ne suis même pas revenue sur les lieux après, comme elle le prétend." Le parquet était convaincu que Nadia avait bien commis des violences lors de ces deux vols.Melinda, la fille de Nadia, était également poursuivie pour les faits liés à l'agent de sécurité sur le parking du Aldi. Ce mardi matin, le tribunal correctionnel a laissé une chance à Nadia, via un sursis simple avec une peine de quinze mois de prison. Melinda, elle, devra effectuer une peine de travail de 100 heures avec le risque de purger une peine de 10 mois de prison si la peine de travail n'est pas exécutée.