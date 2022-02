Une mesure de faveur obtenue après opposition Charleroi L. C. Condamné par défaut à un an de prison pour avoir harcelé sa voisine, Michel s'en sort finalement avec une suspension simple de 3 ans. © D.R.

Michel avait formé opposition au jugement le condamnant pour quatre préventions: harcèlement électronique, harcèlement, menaces et port d'une barre de fer. Tous les faits concernaient la voisine directe de Michel.



Ce dernier avait admis avoir tenu des propos peu élogieux sur sa voisine, sur le réseau social Facebook. Par contre, il contestait avoir fait du tapage nocturne pour nuire à la tranquillité de sa voisine ou encore de l'avoir menacée avec une barre de fer en lançant: "Et toi la grosse, je vais huiler le mur et te faire glisser dessus." "Je chargeais de la ferraille dans ma camionnette. Je ne l'ai jamais menacée", expliquait l'opposant.



Le parquet, qui considérait l'ensemble des préventions établies, avait requis une suspension du prononcé contre Michel. Ce jeudi matin, le tribunal correctionnel a suivi le réquisitoire du parquet, en acquittant également le prévenu pour la menace avec la barre de fer et le port de cet objet.