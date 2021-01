Charleroi L’échevin Eric Goffart est un homme content : les marchés stock et les listes prioritaires tournent à plein régime.

"Je suis content, parce que ce que je voulais, c’était lancer un nouveau mode de fonctionnement de l’administration et ici on voit que ça a pris. Depuis maintenant 6 ans, on passe chaque année des marchés stocks, et à chaque fois les montants gonflent", se réjouit l’échevin des Voiries, Éric Goffart (C +).