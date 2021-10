Nicolas, Pol, Anne, Claude, Axel, Delphine et Mike font tourner la brasserie Broulettine & Tip Top Beer, à Anderlues. En 2014, ils ont lancé une ambrée à 7°, typée abbaye et dégustation, la Bourlettine, puis en 2017 une blonde légère (5,5°) plutôt de soif, la Tip Top. Les deux bières, élaborées dans un garage bourletti et brassées à Deseveaux de Boussu, sont disponibles toute l'année.

Mais une brune à 8° arrive pour compléter la petite famille: la "Big Mousse Tâche". "On avait lancé un financement participatif, les backers ont acheté une ou plusieurs bouteilles. l'idée, c'était de lancer une édition limitée : il n'y a que 1.500 litres qui ont été brassés", explique Nicolas Guerlement. "Avec la Big Mousse Tâche, on a voulu mettre Claude, connu à Anderlues et surnommé "big moustache", à l'honneur: ce qui était à la base une blague est devenu une réalité, grâce à l'artiste Gil Hautois qui a fait le logo. Il y a aussi 300 verres collector, qui seront distribués à ceux qui nous ont soutenu durant le crowdfunding, mais certains exemplaires seront mis en vente."

Ce samedi, le centre culturel d'Anderlues ouvre ses portes à la brasserie, pour le lancement. Dégustation, découverte, explications et possibilité d'achats à partir de 18 heures. La "Big Mousse Tâche" sera disponible dès la semaine prochaine dans diverses boutiques de la région (Intermarché Anderlues, boulangere Maene, Jardins d'Arquennes, etc.). Il est aussi possible de la commander via l'eshop bourlettine.com/shop.