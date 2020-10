Le ministre des Infrastructures Sportives wallon, Jean-Luc Crucke, a terminé son tour des arrondissements par Charleroi et La Louvière pour présenter le futur décret. Du côté de la Ville de Charleroi, on se pose des questions et on attend le décret avec impatience : "l'aide de la région est importante, mais on sait que l'enveloppe globale sera réduite, de toute façon on continuera notre plan d'action."

Un nouveau décret, qui sera votéd'après le ministre, a été présenté un peu partout en Wallonie aux communes et aux échevins des Sports concernés.

Ce mardi, Jean-Luc Crucke était à Charleroi pour la dernière journée de son "tour de Wallonie". "L'essentiel du message, c'est qu'on devait revoir les attributions de subsides pour répondre à des observations de la Cour des Comptes. En 2018, ils ont considéré qu'il y avait des espaces négligés en Wallonie, et que le décret existant n'était pas assez objectif et ne fixait pas de critères pour l'obtention de subsides, ce qui amenait le ministre en charge à décider, lui-même, où et quand il subsidiait", explique le ministre à La DH.